05:38, 27 марта 2026

Юрист опровергла основание для изъятия земельного участка

Юрист Гриценко: Борщевик исключен из критериев оценки использования участка
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России вступили в силу изменения, согласно которым наличие борщевика Сосновского на земельном участке больше не считается признаком его неиспользования. Об этом рассказала «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

По ее словам, законодатели исключили это растение из перечня критериев, по которым контролирующие органы могли выносить предписания или инициировать изъятие земли.

Ранее распространение борщевика на значительной части территории могло трактоваться как зарастание многолетними сорными растениями, что указывало на отсутствие хозяйственной деятельности. Теперь же, по словам юриста, сам по себе факт наличия этого растения не может служить самостоятельным доказательством неиспользования участка.

Вместе с тем она предостерегла: полностью риск изъятия участка не устранен. Если земля в целом заброшена, не обрабатывается, отсутствуют признаки сельскохозяйственной деятельности, а борщевик лишь дополняет картину запущенности, то контролирующие органы по-прежнему могут применить иные основания для проверок и санкций.

Ранее Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику и призвал уничтожать его. Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм отметил, что этот вид вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений.

    Последние новости

    Трамп отложил удары по энергетике Ирана на десять дней. Что заставило президента США передумать?

    Додик оценил последствия западных санкций

    Названы категории россиян с пенсией больше 100 тысяч рублей

    Дорогой и дешевый iPhone сравнили

    Марка Changan объявила цены на новый дальнобойный кроссовер

    В Москве пройдет масштабная акция «Ночь театров»

    Смертность на Украине превысила рождаемость

    Названы предоставившие США территорию для ударов по Ирану страны

    Зарабатывающий десятки миллионов рублей бездельник раскрыл секрет своего успеха

    Рубио раскрыл возможный срок открытия Ормузского пролива

    Все новости
