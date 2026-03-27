Юрист опровергла основание для изъятия земельного участка

Юрист Гриценко: Борщевик исключен из критериев оценки использования участка

В России вступили в силу изменения, согласно которым наличие борщевика Сосновского на земельном участке больше не считается признаком его неиспользования. Об этом рассказала «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

По ее словам, законодатели исключили это растение из перечня критериев, по которым контролирующие органы могли выносить предписания или инициировать изъятие земли.

Ранее распространение борщевика на значительной части территории могло трактоваться как зарастание многолетними сорными растениями, что указывало на отсутствие хозяйственной деятельности. Теперь же, по словам юриста, сам по себе факт наличия этого растения не может служить самостоятельным доказательством неиспользования участка.

Вместе с тем она предостерегла: полностью риск изъятия участка не устранен. Если земля в целом заброшена, не обрабатывается, отсутствуют признаки сельскохозяйственной деятельности, а борщевик лишь дополняет картину запущенности, то контролирующие органы по-прежнему могут применить иные основания для проверок и санкций.

Ранее Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику и призвал уничтожать его. Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм отметил, что этот вид вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений.