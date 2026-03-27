Заместитель директора российской школы выпивал с учениками и смотрел порно

В Петербурге задержан замдиректора частной школы за растление двоих учеников

Заместителя директора частной школы Петербурга задержали за растление учеников, с которыми он выпивал в свободное время и смотрел порно. Об этом сообщает телеканал «78».

33-летний Петр (имя изменено) на своей должности отвечал за составление учебной программы и за работу с преподавателями, но при этом тесно общался с двумя подростками 14 и 15 лет. Он в метро показывал им фильмы для взрослых.

А с февраля мужчина стал приглашать одного из них в кафе, там угощал его алкоголем и кальяном. После очередного похода в ресторан Петр под предлогом позднего времени предложил ученику снять номер в отеле. Там они снова выпили и легли спать, но мужчина начал смотреть порнографические ролики.

В частной школе коллега сообщил, что Петр якобы находится в больнице.

