03:55, 27 марта 2026Мир

Заявление Путина об Иране удивило иностранного журналиста

Боуз: Путин дал четкий сигнал, что конфликт на Ближнем Востоке затронет всех
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) четко дал понять, что конфликт на Ближнем Востоке затронет все страны. Этот сигран удивил иностранного журналиста Чея Боуза, он написал об этом в соцсети Х.

«Путин прокомментировал войну [(США и Израиля] с Ираном: "Даже те, кто вовлечен в этот конфликт, не могут предсказать, что произойдет. <…> Есть некоторые оценки, которые позволяют сравнить эту ситуацию с пандемией коронавируса"», — процитировал российского лидера ирландский журналист.

По словам Боуза, люди должны осознать, что ближневосточный кризис — это не просто очередной новый конфликт на Ближнем Востоке, это «настоящий системный шок» и он затронет всех.

«Браво Путину за то, что он это четко обозначил», — резюмировал он.

