Украина и Саудовская Аравия заключили оборонное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом украинский лидер написал в Telegram.

«Имеем важную договоренность между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве. Перед началом нашей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ», — сообщил Зеленский.

По словам украинского президента, он заложит основу для дальнейших контрактов и технологического сотрудничества стран. Зеленский заявил о готовности Украины делиться с Саудовской Аравией экспертной информацией по военным вопросам.

9 марта Зеленский рассказал об отправке специалистов с Украины на Ближний Восток. Он сообщил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для защиты американских военных баз в Иордании.