12:02, 27 марта 2026

Украина и Саудовская Аравия заключили оборонное соглашение

Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом украинский лидер написал в Telegram.

«Имеем важную договоренность между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве. Перед началом нашей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ», — сообщил Зеленский.

По словам украинского президента, он заложит основу для дальнейших контрактов и технологического сотрудничества стран. Зеленский заявил о готовности Украины делиться с Саудовской Аравией экспертной информацией по военным вопросам.

9 марта Зеленский рассказал об отправке специалистов с Украины на Ближний Восток. Он сообщил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для защиты американских военных баз в Иордании.

    Последние новости

    Песков назвал добровольными новые взносы бизнесменов в бюджет

    Изгнанный из России Сабуров займется увеличением пенисов

    Все пляжи Анапы пообещали открыть к 1 июня

    Путин созвонился с лидером постсоветской страны

    Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

    Раскрыта неожиданная связь между состоянием десен и памятью

    Мужчина с мачете напал на пассажиров поезда в российском регионе

    Сотрудника кофейни посадили на 20 лет за попытки отравить российских военных

    Дачникам назвали причины для сноса забора между соседями

    Россиян предупредили о подорожании пасхального набора

    Все новости
