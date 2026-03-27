Зеленский высказался о новой трехсторонней встрече США, Украины и России

21:42, 27 марта 2026

Зеленский: Трехсторонняя встреча Украины, США и России пока не запланирована
Марина Совина
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча Украины, США и России пока не запланирована. Его слова приводит УНИАН.

Политик сказал, что ее сложно организовать из-за того, что американские представители не выезжают из США по соображениям безопасности, тогда как Москва готова к переговорам в Турции или Европе.

Зеленский также выразил надежду, что в течение месяца может состояться обмен пленными с Россией.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова украинского лидера о том, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, не соответствуют действительности.

