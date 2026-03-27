Женщинам раскрыли неожиданный минус отношений с «бытовым инвалидом»

Сексолог Ангелина Прыткова заявила, что женщины, состоящие в отношениях с «бытовым инвалидом», рискуют столкнуться с неожиданным минусом. Его она раскрыла в своем Telegram-канале.

Прыткова утверждает, что у женщины из-за такого партнера может снизиться сексуальное влечение. «Исследования показывают, что вовлеченность мужчин в домашние дела и заботу о детях может положительно влиять на сексуальное желание женщин», — написала она.

При этом специалистка подчеркнула, что женщина должна уметь замечать подобные поступки и ценить их, а не воспринимать как данность. «Нет, она не обязана стирать носки, а он — выносить мусор. Это действие, которое должно быть замеченным. И тогда появляется больше мотивации вкладываться, а отсюда больше уважения и сексуального желания», — добавила Прыткова.

