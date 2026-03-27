09:26, 27 марта 2026

Женщинам раскрыли неожиданный минус отношений с «бытовым инвалидом»

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TommyStockProject / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ангелина Прыткова заявила, что женщины, состоящие в отношениях с «бытовым инвалидом», рискуют столкнуться с неожиданным минусом. Его она раскрыла в своем Telegram-канале.

Прыткова утверждает, что у женщины из-за такого партнера может снизиться сексуальное влечение. «Исследования показывают, что вовлеченность мужчин в домашние дела и заботу о детях может положительно влиять на сексуальное желание женщин», — написала она.

При этом специалистка подчеркнула, что женщина должна уметь замечать подобные поступки и ценить их, а не воспринимать как данность. «Нет, она не обязана стирать носки, а он — выносить мусор. Это действие, которое должно быть замеченным. И тогда появляется больше мотивации вкладываться, а отсюда больше уважения и сексуального желания», — добавила Прыткова.

Ранее сексолог Алина Михайлова объяснила, почему мужчина может внезапно отказаться от секса. Одной из причин она назвала неправильную ролевую позицию женщины.

    Последние новости

    Из России собрались уйти больше десятка брендов. Среди них есть и российские

    Поставки орехов из постсоветской страны в Россию взлетели

    Беспилотники «Рубикона» уничтожили батарею Patriot и попали на видео

    ОАЭ заявили о готовности применить флот в Ормузском проливе

    В США захотели ввести санкции против Венгрии из-за помощи Украине

    Инспектор ДПС погиб во время погони за скутеристом

    В Госдуме отказались сурово наказывать автоподставщиков

    В России начали готовиться к завозу мигрантов из Афганистана

    Бывший футболист выстрелил брату в пах

    Американцам обещано унижение

    Все новости
