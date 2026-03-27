«Лента.ру»: В прифронтовых районах ДНР существует острая нехватка врачей

В прифронтовых районах Донецкой народной республики (ДНР) сложился острый дефицит медицинских сотрудников, из-за чего местные жители не всегда могут получить квалифицированную помощь. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Речь, в частности, идет о городе Селидово, расположенном в 18-20 километрах от передовой. Как утверждают местные жители Татьяна и Евгений, из-за постоянных ударов украинских дронов в населенном пункте осталась всего одна бригада скорой помощи: один врач и две медсестры.

В экстренных случаях выручают военные, но ни назначить, ни тем более провести специализированное лечение они не могут.

Похожая обстановка наблюдается и в поселке Гольмовский, расположенном в предместьях Горловки. Этот населенный пункт также регулярно подвергается атакам украинских БПЛА. Единственная дорога, ведущая в поселок, находится под постоянным наблюдением операторов дронов.

На фоне тяжелой гуманитарной обстановки в Гольмовском, по словам местных, не осталось ни одного семейного врача — только несколько медсестер в местной амбулатории. Уговорить специалистов приехать сюда хотя бы на год у администрации пока не получается. Больным приходится ездить в Горловку — на консультации и за направлениями.

