Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:28, 27 марта 2026

Жители ДНР рассказали об острой нехватке врачей в прифронтовых районах

«Лента.ру»: В прифронтовых районах ДНР существует острая нехватка врачей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В прифронтовых районах Донецкой народной республики (ДНР) сложился острый дефицит медицинских сотрудников, из-за чего местные жители не всегда могут получить квалифицированную помощь. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Речь, в частности, идет о городе Селидово, расположенном в 18-20 километрах от передовой. Как утверждают местные жители Татьяна и Евгений, из-за постоянных ударов украинских дронов в населенном пункте осталась всего одна бригада скорой помощи: один врач и две медсестры.

В экстренных случаях выручают военные, но ни назначить, ни тем более провести специализированное лечение они не могут.

Похожая обстановка наблюдается и в поселке Гольмовский, расположенном в предместьях Горловки. Этот населенный пункт также регулярно подвергается атакам украинских БПЛА. Единственная дорога, ведущая в поселок, находится под постоянным наблюдением операторов дронов.

На фоне тяжелой гуманитарной обстановки в Гольмовском, по словам местных, не осталось ни одного семейного врача — только несколько медсестер в местной амбулатории. Уговорить специалистов приехать сюда хотя бы на год у администрации пока не получается. Больным приходится ездить в Горловку — на консультации и за направлениями.

Ранее стало известно, что США оказывают давление на украинское правительство с целью передать Донбасс под контроль России. При этом президент страны Владимир Зеленский и его окружение по-прежнему категорически отвергают любые территориальные уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Россиян с циститом предупредили о смертельной опасности

    Погубившего режиссера «Закрытой школы» приговорили к 11 годам колонии

    Дочери бывшего принца посоветовали покинуть родину

    50-летний экс-капитан сборной России пробежал 73 километра

    Российский фондовый рынок упал до минимума с начала иранского конфликта

    Названа одна из главных особенностей массированных атак ВСУ по России

    Казну России почти на миллиард рублей пополнил бывший вице-губернатор

    Из кранов жителей российского города пошла вода с червями

    Звезда «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok