Действия США в отношении Ирана назвали недопустимыми

Reuters: Иран вряд ли согласится на переговоры после ударов США

США атакуют Иран и в то же время призывают Исламскую Республику к переговорам, это недопустимо. С такой оценкой выступил высокопоставленный иранский чиновник, сообщает Reuters.

«Удары Соединенных Штатов по Ирану и одновременно с этим призывы к переговорам являются недопустимой [ситуацией]», — сказал чиновник. Он также добавил, что Тегеран пока не принял окончательное решение о том, будет ли он отвечать на предложение США об урегулировании конфликта после того, как Вашингтон атаковал промышленную и ядерную инфраструктуру республики.

Reuters напоминает, что изначально ответ Ирана на предложение США ожидался в пятницу или субботу.

Ранее спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф сообщал, что Иран пока не ответил США на план из 15 пунктов.