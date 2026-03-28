Экс-советник Трампа допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Конфликт на Украине может завершиться уже к концу лета, считает бывший советник американского лидера Дональда Трампа Джордж Пападопулос. Об этом он заявил РИА Новости.

По его мнению, Трамп приложит все усилия, чтобы конфликт завершился до промежуточных выборов в США, которые запланированы на начало ноября. «Я думаю, что к концу этого лета война в конечном итоге закончится, и перед промежуточными выборами мы получим окончательное соглашение», — сказал он.

Попадопулос напомнил, что одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа было завершение конфликта. Кроме того, в этом заинтересованы и европейские страны, так как им нужно восстанавливать свои экономики.

Ранее завершение конфликта в 2026 году допустил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.