Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:08, 28 марта 2026Мир

Экс-советник Трампа допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Пападопулос: Конфликт на Украине может завершиться к концу лета
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Конфликт на Украине может завершиться уже к концу лета, считает бывший советник американского лидера Дональда Трампа Джордж Пападопулос. Об этом он заявил РИА Новости.

По его мнению, Трамп приложит все усилия, чтобы конфликт завершился до промежуточных выборов в США, которые запланированы на начало ноября. «Я думаю, что к концу этого лета война в конечном итоге закончится, и перед промежуточными выборами мы получим окончательное соглашение», — сказал он.

Попадопулос напомнил, что одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа было завершение конфликта. Кроме того, в этом заинтересованы и европейские страны, так как им нужно восстанавливать свои экономики.

Ранее завершение конфликта в 2026 году допустил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok