Иран начал новый обстрел Израиля

Иран начал новый ракетный обстрел Израиля

Вооруженные силы (ВС) Ирана начали новый обстрел Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Новая волна иранских ракет запущена по оккупированным территориям», — указано в сообщении. Подробности обстрела пока не приводятся.

Ранее Корпус cтражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по «связанному с Украиной» складу систем борьбы с беспилотниками в Дубае и уничтожил его. Уточняется, что на складе находился 21 гражданин Украины.

Иран также объявил о мощном ударе по убежищам ВС США в Дубае. «[Под удар попали] два убежища в Дубае: в первом прятались более 400 [солдат ВС США], во втором — более 100. Им был нанесен очень сильный урон», — говорится в публикации.