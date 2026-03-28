Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 28 марта 2026Мир

Иран начал новый обстрел Израиля

Иран начал новый ракетный обстрел Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Ирана начали новый обстрел Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Новая волна иранских ракет запущена по оккупированным территориям», — указано в сообщении. Подробности обстрела пока не приводятся.

Ранее Корпус cтражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по «связанному с Украиной» складу систем борьбы с беспилотниками в Дубае и уничтожил его. Уточняется, что на складе находился 21 гражданин Украины.

Иран также объявил о мощном ударе по убежищам ВС США в Дубае. «[Под удар попали] два убежища в Дубае: в первом прятались более 400 [солдат ВС США], во втором — более 100. Им был нанесен очень сильный урон», — говорится в публикации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok