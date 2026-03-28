Иран разрешил проход через Ормузский пролив десяткам судов одной страны

Иран разрешил проход через Ормузский пролив 20 судам Пакистана

Власти Ирана разрешили проход через Ормузский пролив 20 судам под флагом Пакистана. Об этом на своей странице в социальной сети X написал глава пакистанского Министерства иностранных дел (МИД) Исхак Дар.

«Я рад поделиться хорошей новостью о том, что правительство Ирана согласилось разрешить еще 20 судам под пакистанским флагом проход через Ормузский пролив. Два судна будут пересекать пролив ежедневно», — сообщил он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил проходить через Ормузский пролив судам, принадлежащим государствам, которые считает дружественными. К таким странам, в частности, относятся Россия, Китай, Ирак, Индия и Пакистан, указал он.