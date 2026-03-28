Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 28 марта 2026Мир

Иран разрешил проход через Ормузский пролив десяткам судов одной страны

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Власти Ирана разрешили проход через Ормузский пролив 20 судам под флагом Пакистана. Об этом на своей странице в социальной сети X написал глава пакистанского Министерства иностранных дел (МИД) Исхак Дар.

«Я рад поделиться хорошей новостью о том, что правительство Ирана согласилось разрешить еще 20 судам под пакистанским флагом проход через Ормузский пролив. Два судна будут пересекать пролив ежедневно», — сообщил он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил проходить через Ормузский пролив судам, принадлежащим государствам, которые считает дружественными. К таким странам, в частности, относятся Россия, Китай, Ирак, Индия и Пакистан, указал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok