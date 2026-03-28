Стало известно о применении Ираном новейшей версии твердотопливной ракеты

«Военная хроника»: Иран применил новейшую версию твердотопливной ракеты «Седжил»

Иран, вероятно, применил новейшую версию твердотопливной ракеты «Седжил» со стартовой массой в 25 тонн. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военная хроника».

Как отмечают его авторы, речь идет о ракете, несущей четыре боеголовки с боевой частью от 100 до 200 килограммов.

Отмечается также, что Тегеран продолжает запускать в среднем 30-40 ракет и 50-100 беспилотников в день, и используемый в том числе тип ракет говорит о том, что Иран далек от исчерпания своих военных запасов.

Ситуация вокруг Ирана остается неопределенной. Президент США Дональд Трамп регулярно проводит словесные интервенции, с одной стороны продлевая мораторий на удары по энергетическим объектам в стране, а с другой — периодически ужесточая риторику, что вкупе со слухами о продолжающейся подготовке к наземной операции американцев влияет, в частности, на фондовые рынки и поддерживает высокую стоимость нефти и другого сырья.