Иранская ракета попала в офис российского СМИ

Иранская ракета попала в представительство ТАСС в Тель-Авиве

Суббоеприпас иранской ракеты попал в здание в Тель-Авива, в котором расположено представительство ТАСС в Израиле. Об этом сообщил корреспондент российского агентства.

ЧП произошло около полуночи во время обстрела центральной части еврейского государства. Снаряд врезался в дом, в котором проживают корреспонденты ТАСС. Произошел взрыв. У дома повреждена облицовка, выбито несколько оконных стекол. Пострадавших нет.

Ранее Иран запустил ракеты с нарисованными гробами по объектам США и Израиля. Соответствующее видео опубликовал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Также Исламская республика нанесла дроновый удар по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.