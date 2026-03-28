04:25, 28 марта 2026Мир

Иранская ракета попала в офис российского СМИ

Иранская ракета попала в представительство ТАСС в Тель-Авиве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Itai Ron / Reuters

Суббоеприпас иранской ракеты попал в здание в Тель-Авива, в котором расположено представительство ТАСС в Израиле. Об этом сообщил корреспондент российского агентства.

ЧП произошло около полуночи во время обстрела центральной части еврейского государства. Снаряд врезался в дом, в котором проживают корреспонденты ТАСС. Произошел взрыв. У дома повреждена облицовка, выбито несколько оконных стекол. Пострадавших нет.

Ранее Иран запустил ракеты с нарисованными гробами по объектам США и Израиля. Соответствующее видео опубликовал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Также Исламская республика нанесла дроновый удар по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.

