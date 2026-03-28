Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:47, 28 марта 2026Мир

Картаполов рассказал о попытках догнать РФ по уровню оснащения

Картаполов: Европа надеется к 2029-2030 годам догнать РФ по уровню оснащения
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Европейцы заявляют о «российской угрозе» к 2030 году, потому что сами ожидают подтянуть оснащенность своих вооруженных сил к этому времени. Об этом заявил глава rомитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

По его словам, они верят, что в 2029-2030 году Россия на них нападет. «Это говорит о том, что они рассчитывают к 2029-2030 году выйти на уровень наших нынешних вооруженных сил по техническому оснащению», — подчеркивается в документе.

Он добавил, что в странах Запада внимательно следят за событиями в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что европейцы опасаются: Россия поставит усовершенствованные дроны Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok