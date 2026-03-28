Картаполов: Европа надеется к 2029-2030 годам догнать РФ по уровню оснащения

Европейцы заявляют о «российской угрозе» к 2030 году, потому что сами ожидают подтянуть оснащенность своих вооруженных сил к этому времени. Об этом заявил глава rомитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

По его словам, они верят, что в 2029-2030 году Россия на них нападет. «Это говорит о том, что они рассчитывают к 2029-2030 году выйти на уровень наших нынешних вооруженных сил по техническому оснащению», — подчеркивается в документе.

Он добавил, что в странах Запада внимательно следят за событиями в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что европейцы опасаются: Россия поставит усовершенствованные дроны Ирану.