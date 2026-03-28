Знаменитая украинская певица снизила ценник за выступления на фоне краха карьеры

Shot: Украинская певица Лобода берет за выступление 11 млн рублей

Сбежавшая из России исполнительнциа Светлана Лобода призналась в крахе карьеры — она не может собрать полные залы за границей и на этом фоне снизила ценник за выступления. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, Лобода планирует посетить с туром 21 европейский город. Однако полностью распродать билеты планируется только в одном из них — в небольшом населенном пункте в Польше, а в Чехии на ее концерты не выкуплена половина мест. При этом стоимость билета начинается от 2,5 тысячи рублей, но артистка не пользуется спросом у местных жителей, украинцев и русских.

На данный момент 43-летней украинская певица берет за выступление 120 тысяч евро (11,2 миллиона рублей) — дешевле на четыре миллиона от прежней цены. По договору для успешного шоу певице должны предоставить номер в элитном отеле, люксовый транспорт, экзотические фрукты и морепродукты. А в гримерке у Лободы обязательно должны быть четыре пары носков премиальной фирмы, стоимостью более трех тысяч рублей.

Ранее украинская певица Лобода провела ночь на парковке на фоне обстрелов в Дубае. Ситуацию она описала словом «весело».