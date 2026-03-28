Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:41, 28 марта 2026Культура

Знаменитая украинская певица снизила ценник за выступления на фоне краха карьеры

Марк Успенский

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сбежавшая из России исполнительнциа Светлана Лобода призналась в крахе карьеры — она не может собрать полные залы за границей и на этом фоне снизила ценник за выступления. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, Лобода планирует посетить с туром 21 европейский город. Однако полностью распродать билеты планируется только в одном из них — в небольшом населенном пункте в Польше, а в Чехии на ее концерты не выкуплена половина мест. При этом стоимость билета начинается от 2,5 тысячи рублей, но артистка не пользуется спросом у местных жителей, украинцев и русских.

На данный момент 43-летней украинская певица берет за выступление 120 тысяч евро (11,2 миллиона рублей) — дешевле на четыре миллиона от прежней цены. По договору для успешного шоу певице должны предоставить номер в элитном отеле, люксовый транспорт, экзотические фрукты и морепродукты. А в гримерке у Лободы обязательно должны быть четыре пары носков премиальной фирмы, стоимостью более трех тысяч рублей.

Ранее украинская певица Лобода провела ночь на парковке на фоне обстрелов в Дубае. Ситуацию она описала словом «весело».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok