17:52, 28 марта 2026Бывший СССР

Мощный удар трехтонной авиабомбой по цеху с бронетехникой ВСУ сняли на видео

ФАБ-3000 уничтожила украинский цех со спрятанной внутри бронетехникой
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал ИЗНАНКА

Российская авиация при помощи трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) уничтожила цех завода «Укрцинк» в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) с укрытой в нем бронетехникой. Кадры поражения опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Сообщается, что под удар попало подразделение 100-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные загнали бронетехнику в просторный цех, после чего туда прилетела бомба, стерев с лица земли и здание, и его содержимое.

Еще одно видео объективного контроля — поражение пункта управления беспилотниками, расположенного в
на опушке леса у села Кружок Сумской области. На кадрах видно, как в лесной массив влетают сразу четыре ФАБ-500.

Ранее военный эксперт Михаил Дегтярев высказался о применении «секретного оружия» возле Константиновки. Он выразил мнение, что город может быть взят ВС России к концу июня.

