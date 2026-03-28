21:13, 28 марта 2026

На Западе предупредили о «грозовых тучах» над Киевом

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Украина приняла на себя основные последствия конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета L' AntiDiplomatico.

Как отмечается в статье, недавно агентство Bloomberg предупредило о том, что Киеву хватит средств на продолжение боевых действий только до июня, а затем издание Politico сообщило о прекращении поставок оружия Украине из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

По словам автора материала, это говорит о том, что над Киевом «сгущаются грозовые тучи». «В конце концов, уже не новость, что Украина в значительной степени принимает на себя основной удар от агрессии США и Израиля против Ирана, особенно в плане поставок оружия», — заключил он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, предназначенное для Украины по программе PURL, на Ближний Восток, поскольку в ходе операции против Ирана американские военные столкнулись с дефицитом некоторых видов боеприпасов.

