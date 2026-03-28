09:30, 28 марта 2026

Названы возможные последствия ядерного удара США по Ирану для России

Эксперт Волков: Юг России под угрозой, если США решатся на ядерный удар
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: The Defence Ministry / Reuters

Если США решатся на ядерный удар по Ирану в ходе военного конфликта, то юг России окажется под угрозой. Об этом бывший сотрудник Центра стратегических исследований, специалист по ядерному сдерживанию и экологическим последствиям применения оружия массового поражения Александр Волков рассказал «МК».

По сообщению эксперта, подобные удары будут отличаться от ситуации в Хиросиме 1945-го года, так как Соединенные Штаты могут применить бункерные боеприпасы с ядерной начинкой, взрывающиеся под землей. При таком ударе вместо грибовидного облака образуется радиоактивная туча из грунта, камней, испарившейся породы и продуктов деления.

«В зависимости от мощности взрыва и высоты подъема облака, часть радиоактивных частиц может достичь южных регионов России — Дагестана, Чечни, Калмыкии, Астраханской области. Особенно если взрывов будет несколько и они произойдут в разное время при разных направлениях ветра. Кроме того, есть риск загрязнения Каспийского моря», — оценил возможные изменения в мире Волков.

При таком раскладе специалист отметил, что опасных уровней радиации в густонаселенных районах России скорее всего не будет. «Но, повторю, это не значит, что Россия останется в стороне. Радиоактивное облако может затронуть южные регионы, и там потребуется мониторинг, ограничение сельскохозяйственной деятельности, возможно, эвакуация приграничных районов», — добавил экс-сотрудник Центра стратегических исследований.

Ранее стала известна следующая цель Ирана после удара по израильскому городу с ядерным объектом. Политолог Малек Дудаков выразил мнение, что Тегеран тестирует остатки очаговой системы ПВО Израиля.

