00:19, 28 марта 2026Мир

Норвегия ужесточила правила пребывания для украинцев призывного возраста
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Норвегия ужесточила правила пребывания для граждан Украины призывного возраста. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».

Речь идет об украинцах в возрасте от 18 до 60 лет. В документе правительства Норвегии говорится, что вновь прибывшие мужчины не смогут получить временные виды на жительство на основании групповой процедуры. При этом они сохраняют право подавать прошения о предоставлении убежища по стандартной индивидуальной процедуре.

«Норвегия уже приняла наибольшее среди скандинавских стран число украинцев, и норвежские муниципалитеты сообщают о перегрузке в сфере услуг и нехватке жилья», — подчеркнула министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Ос-Хансен.

Ранее в Норвегии призвали к протесту из-за многомиллиардной помощи Украине.

    Последние новости

    «Он лжет, это прискорбно». США обвинили Зеленского во вранье о позиции Вашингтона по Донбассу

    Трамп предсказал судьбу Кубы

    В Раде заявили о высокой смертности от болезней в одном из полков ВСУ

    Трамп в шутку назвал заблокированный Ираном Ормузский пролив своим именем

    На Западе обвинили Пентагон во лжи об успехе операции в Иране

    Никонов ответил на вопрос о «духе Анкориджа» по итогам визита в США

    Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву

    Американские солдаты пострадали при ударе Ирана по базе в Саудовской Аравии

    Никонов высказался об ожиданиях от визита российской делегации в США

    Никонов назвал историческим визит делегации Госдумы в США

    Все новости
