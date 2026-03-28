Норвегия ужесточила правила пребывания для украинцев призывного возраста

Норвегия ужесточила правила пребывания для граждан Украины призывного возраста. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».

Речь идет об украинцах в возрасте от 18 до 60 лет. В документе правительства Норвегии говорится, что вновь прибывшие мужчины не смогут получить временные виды на жительство на основании групповой процедуры. При этом они сохраняют право подавать прошения о предоставлении убежища по стандартной индивидуальной процедуре.

«Норвегия уже приняла наибольшее среди скандинавских стран число украинцев, и норвежские муниципалитеты сообщают о перегрузке в сфере услуг и нехватке жилья», — подчеркнула министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Ос-Хансен.

Ранее в Норвегии призвали к протесту из-за многомиллиардной помощи Украине.