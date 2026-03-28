10:53, 28 марта 2026

Раскрыты неочевидные провокаторы отеков

Терапевт Козлов назвал молочные продукты пищевым провокатором отеков
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: images72 / Shutterstock / Fotodom

Появление отеков провоцируют не только алкоголь и соленая пища, рассказал терапевт «СМ-Клиника» Александр Козлов. Продукты, которые вызывают задержку жидкости, он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из главных при этом неочевидных пищевых провокаторов отеков врач назвал молочные продукты, в том числе творог. «Даже при низком содержании углеводов молочный белок может вызывать выраженный выброс инсулина. В ответ активируется выработка альдостерона — гормона, снижающего выведение натрия почками. При таком сценарии выраженная отечность неизбежна», — объяснил Козлов. Похожий эффект, по его словам, оказывают сахар, сиропы, «полезные» батончики и даже крупы, если есть их на ужин.

Также склонным к отекам людям врач посоветовал с осторожностью есть магазинный хлеб, включая цельнозерновой. Несмотря на нейтральный вкус, он может содержать значительное количество соли, необходимой для структуры теста и увеличения срока хранения. «Даже пара тостов вечером способна существенно приблизить вас к суточной норме натрия, что создает дополнительную нагрузку на почки в ночное время», — предупредил терапевт.

Наконец, добавил Козлов, скрытым провокатором отеков могут стать и некоторые овощи, например томаты и баклажаны. Они относятся к пасленовым и содержат алкалоиды, в частности, соланин. У чувствительных людей это может провоцировать слабовыраженную воспалительную реакцию, которая сопровождается расширением капилляров и выходом жидкости в ткани, из-за чего и появляется отечность, уточнил специалист.

Ранее профессор кафедры факультетской хирургии № 1 Пироговского университета Игорь Золотухин назвал признаки опасного отека ног. По словам специалиста, стоит насторожиться, если отекает только одна нога, так как это может быть признаком тромбоза глубоких вен.

