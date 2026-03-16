Названы признаки опасного отека ног

Профессор Золотухин: Опасный отек ног сопровождается ощущением распирания

Отек ног может указывать на опасные заболевания, предупредил профессор кафедры факультетской хирургии № 1 Пироговского университета Игорь Золотухин. Признаки отличий серьезного отека от обычной усталости он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, стоит насторожиться, если отекает только одна нога. Особенно опасно, когда это сопровождается болью или ощущением распирания. Врач уточнил, что такой симптом может быть связан с тромбозом глубоких вен.

Золотухин отметил, что опасный отек ног может также сопровождаться покраснением кожи, повышением температуры в области голени и усилением боли при движении. Также особую опасность представляют состояния, при которых отек появляется в дни, когда нет большой нагрузки на ноги. «Наконец, следует проконсультироваться со специалистом, если указанные явления происходят на ноге, где есть варикозно расширенные вены», — заключил специалист.

