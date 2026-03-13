Россиянам назвали три самых бесполезных БАДа

Диетолог Бурлаков предупредил о риске рака легких из-за мультивитаминов
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Диетолог Александр Бурлаков призвал россиян не принимать коллаген, мультивитамины и добавки для детоксикации печени. Об опасности этих трех бесполезных БАДов он рассказал в своем Telegram-канале.

Как пояснил Бурлаков, производители мультивитаминов называют их универсальным средством для профилактики заболеваний, но исследования не смогли подтвердить пользу этих добавок для здоровья. Более того, некоторые витамины в высоких дозах являются опасными. «Добавки с бета-каротином ассоциированы с повышением риска рака легких у курящих людей, а высокие дозы витамина Е в ряде исследований связывались с небольшим увеличением общей смертности», — предупредил доктор.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Что касается добавок для детоксикации печени, они, напротив, увеличивают риск повреждения этого органа, заверил врач. Коллаген же не улучшает состояние кожи и не замедляет ее старение. «В работах, финансируемых производителями добавок, эффект обычно выглядит более выраженным. Когда же рассматриваются независимые исследования более высокого качества, значимого улучшения состояния кожи обнаружить не удается», — пояснил медик.

Ранее терапевт Ольга Чистик заявила, что некоторые лекарства не сочетаются с алкоголем. Так, по ее словам, спиртные напитки усиливают действие седативных препаратов.

    Последние новости

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Трамп заявил об отсутствии помощи со стороны Украины

    Кристина Орбакайте показала внешность на фото из 90-х

    Раскрыт неожиданный внешний фактор развития инфаркта

    На стене в Помпеях нашли древнее признание в любви

    В Москве заработали «белые списки» для мобильного интернета

    В Латинской Америке произошло мощное землетрясение

    Уехавший в Европу Хованский высказался о жизни после развода

    Темпы таяния снега в Москве оценили

    Стало известно об атаке ВСУ на два российских региона

    Все новости
