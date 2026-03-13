Россиянам назвали три самых бесполезных БАДа

Диетолог Бурлаков предупредил о риске рака легких из-за мультивитаминов

Диетолог Александр Бурлаков призвал россиян не принимать коллаген, мультивитамины и добавки для детоксикации печени. Об опасности этих трех бесполезных БАДов он рассказал в своем Telegram-канале.

Как пояснил Бурлаков, производители мультивитаминов называют их универсальным средством для профилактики заболеваний, но исследования не смогли подтвердить пользу этих добавок для здоровья. Более того, некоторые витамины в высоких дозах являются опасными. «Добавки с бета-каротином ассоциированы с повышением риска рака легких у курящих людей, а высокие дозы витамина Е в ряде исследований связывались с небольшим увеличением общей смертности», — предупредил доктор.

Что касается добавок для детоксикации печени, они, напротив, увеличивают риск повреждения этого органа, заверил врач. Коллаген же не улучшает состояние кожи и не замедляет ее старение. «В работах, финансируемых производителями добавок, эффект обычно выглядит более выраженным. Когда же рассматриваются независимые исследования более высокого качества, значимого улучшения состояния кожи обнаружить не удается», — пояснил медик.

