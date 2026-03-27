Россия
23:19, 27 марта 2026Россия

Раскрыты подробности вечерней атаки ВСУ на российские регионы

Минобороны сообщило об уничтожении 52 беспилотников ВСУ за три часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Над регионами России за три часа было уничтожено 52 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Уточняется, что все беспилотники были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Под ударом оказались Брянская, Курская, Белгородская, Смоленская, Воронежская и Ростовская области, а также Московский регион и Республика Крым.

Все сбитые летательные аппараты были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетой. Пострадал один человек.

