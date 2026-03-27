Раскрыты подробности вечерней атаки ВСУ на российские регионы

Минобороны сообщило об уничтожении 52 беспилотников ВСУ за три часа

Над регионами России за три часа было уничтожено 52 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Уточняется, что все беспилотники были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Под ударом оказались Брянская, Курская, Белгородская, Смоленская, Воронежская и Ростовская области, а также Московский регион и Республика Крым.

Все сбитые летательные аппараты были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетой. Пострадал один человек.