11:46, 28 марта 2026

Россиянам назвали способы избавиться от боли в суставах весной

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и спортивный диетолог Андрей Золотарев назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способы, помогающие избавиться от боли в суставах весной. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Врачи объяснили, что суставы весной болят, в частности, из-за резких перепадов температур и атмосферного давления. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, Шаповаленко призвала заниматься плаванием, растяжкой или скандинавской ходьбой. При этом она посоветовала отказаться от бега, так как из-за него ткани суставов травмируются.

Золотарев добавил, что необходимо следить за питанием и исключить продукты, вредные для суставов. К таким он отнес сахар и фастфуд. Вместо них диетолог посоветовал добавить в рацион жирную рыбу, квашеную капусту, а также овощи красного, зеленого, желтого и оранжевого цветов. По словам врача, в них содержатся природные антиоксиданты, которые борются с воспалениями, в том числе и в суставах.

Ранее эндокринолог Антонина Бучак назвала неожиданную причину проблем с суставами. Таковой она сочла промокшие ноги.

    Последние новости

    В США арестован гольфист Тайгер Вудс. За что одного из самых богатых спортсменов мира отправили в тюрьму?

    Тарасова захотела отправить букет цветов победившей на чемпионате мира японке

    Замглавы Челябинска Астахова задержали

    Стало известно о применении Ираном новейшей версии твердотопливной ракеты

    Раскрыт способ не платить НДФЛ за экономию от льготного процента по кредиту

    Rools-Royce обнаружил в своей самой популярной модели очень опасный болт и отзывает машины

    Россиянам назвали способы избавиться от боли в суставах весной

    Хуситы нанесли первый с начала войны удар по Израилю

    Зеленского обвинили в политическом шантаже двух европейских стран

    В российском Генштабе подвели итоги осеннего призыва

    Все новости
