10:14, 28 марта 2026

Российским мужчинам посоветовали не говорить одно слово

Марк Успенский
Фото: LL_studio / Shutterstock / Fotodom  

Слово «кушать» не стоит говорить российским мужчинам. Таким советом с ТАСС поделилась профессор Школы филологических наук ФГН НИУ ВШЭ Мира Бергельсон.

Эксперт отметила, что, по мнению писателя Виталия Бианки и его коллеги Константина Чуковского, использование в повседневном разговоре этого слова является признаком сюсюканья. При этом у выражения «кушать» есть стилистические ограничения — оно не употребляется с первым лицом. «Его не пристало употреблять мужчинам. А все потому, что слово имеет значение подобострастности или жеманства», — подчеркнула Бергельсон.

Профессор объяснила, что слово также указывает на социальную иерархию, то есть его использование предполагает, что нижестоящий в разговоре обращается к вышестоящему — это подчеркивает дистанцию между собеседниками. В общении с женщинами и детьми выражение тоже не приемлемо, так как в современном мире люди стремятся к горизонтальной и уважительной системе коммуникации.

«Может, и сейчас какие-то бабушки используют это слово в отношении внуков, но это уже определяется индивидуальной нормой. Рассказывая дочке о том, заслужил ли сегодня мой младший внук мороженое, я точно не скажу "он хорошо покушал, можно", но скорее, "он отлично поел, давай"», — добавила специалист.

Ранее в нижней палате Федерального Собрания Российской Федерацииподдержали предложили идею запретить продажу чипсов детям. Так считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

