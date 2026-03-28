09:32, 28 марта 2026

Сафонов объяснил пропущенный мяч после дальнего удара по центру ворот в матче с Никарагуа

Матвей Сафонов объяснил пропущенный от Никарагуа гол спецификой мяча
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Вратарь парижского ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов объяснил пропущенный мяч после дальнего удара по центру ворот в товарищеском матче с Никарагуа. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам голкипера, в матчах сборной используются специфичные мячи, траекторию полета которых нельзя предсказать. «Но все равно такое вратарь должен брать, мне кажется. К этому как минимум надо стремиться», — заявил Сафонов.

Вратарь пропустил мяч на 16-й минуте. Игрок сборной Никарагуа Оскар Асеведо пробил из-за пределов штрафной, а Сафонов не справился с ударом.

Матч прошел 27 марта в Краснодаре. Сборная России одержала победу со счетом 3:1.

