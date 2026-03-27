Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:38, 27 марта 2026Спорт

Сборная России обыграла Никарагуа в товарищеском матче

Владислав Уткин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сборная России обыграла Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На третьей минуте счет в матче открыл форвард россиян Лечи Садулаев. Через тринадцать минут положение сравнял полузащитник гостей Оскар Асеведо. В концовке первого тайма пенальти реализовал Константин Тюкавин, а на 83-й минуте окончательный счет установил Александр Головин.

В следующем товарищеском матче россияне встретятся в Санкт-Петербурге со сборной Мали. Игра пройдет 31 марта, начало в 20:00 по московскому времени.

Ранее наставник российской команды Валерий Карпин высказался относительно стартового состава на матч с малийцами. По его словам, он будет ближе к основному.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok