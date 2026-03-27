Сборная России обыграла Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1

Сборная России обыграла Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На третьей минуте счет в матче открыл форвард россиян Лечи Садулаев. Через тринадцать минут положение сравнял полузащитник гостей Оскар Асеведо. В концовке первого тайма пенальти реализовал Константин Тюкавин, а на 83-й минуте окончательный счет установил Александр Головин.

В следующем товарищеском матче россияне встретятся в Санкт-Петербурге со сборной Мали. Игра пройдет 31 марта, начало в 20:00 по московскому времени.

Ранее наставник российской команды Валерий Карпин высказался относительно стартового состава на матч с малийцами. По его словам, он будет ближе к основному.