10:10, 28 марта 2026

Школьницу насильно подстригли и побили из-за вейпа

Семиклассницу насильно подстригли и побили из-за электронной сигареты в школе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Madhourse / Shutterstock / Fotodom  

Ученица 11-го класса насильно подстригла и побила семиклассницу, потому что та забрала ее электронную сигарету. Об этом со ссылкой на местные источникии сообщает в Telegram портал Ura.ru.

ПО словам очевидца событий, конфликт школьниц из Кургана удалось разрешить, но пострадавшую пришлось госпитализировать. В школьной администрации в свою очередь заявили, что проводится проверка, хотя обращений в полицию не поступало.

На освещение в СМИ инцидента уже отреагировала прокуратура. В ведомстве пообещали, что дадут оценку действий ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее в Ростовской области трое подростков оказались в реанимации с пневмонией из-за вейпов.

