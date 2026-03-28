Трамп на форуме в Майами предложил аудитории поговорить о сексе

Трамп на форуме в Майами предложил задать ему вопросы о сексе

Президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами предложил аудитории поговорить с ним о сексе. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер закончил свое выступление, после чего открыл секцию вопросов. «Можете спрашивать меня о чем угодно. Можете спросить о сексе», — сказал Трамп. Несмотря на предложение, никто не решился задать ему вопросы на такую тему.

На этом же форуме Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена человеком с низким IQ и отметил, что не стал бы помогать Украине, если бы был на его месте.