02:19, 28 марта 2026

Трамп на форуме в Майами предложил аудитории поговорить о сексе

Трамп на форуме в Майами предложил задать ему вопросы о сексе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами предложил аудитории поговорить с ним о сексе. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер закончил свое выступление, после чего открыл секцию вопросов. «Можете спрашивать меня о чем угодно. Можете спросить о сексе», — сказал Трамп. Несмотря на предложение, никто не решился задать ему вопросы на такую тему.

На этом же форуме Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена человеком с низким IQ и отметил, что не стал бы помогать Украине, если бы был на его месте.

