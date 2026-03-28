Трамп рассказал о своих ожиданиях от переговоров с Ираном

Трамп надеется «что-нибудь придумать» на переговорах с Ираном

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что рассчитывает «что-нибудь придумать» в ходе переговоров с Ираном об урегулировании конфликта. Слова президента США приводит РИА Новости.

«Было бы здорово, если нам удастся что-нибудь придумать», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон сейчас ведет переговоры с Тегераном, но не привел никаких подробностей. Политик также добавил, что Исламской Республике следует разблокировать Ормузский пролив.

Ранее американский лидер в шутку назвал Ормузский пролив «проливом Трампа».