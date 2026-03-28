01:40, 28 марта 2026

Трамп сравнил демократов с Ираном

Трамп сравнил демократов с Ираном, назвав их невменяемыми
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на форуме в Майами сравнил представителей Демократической партии с Ираном. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Они [демократы] в каком-то смысле напоминают мне Иран, они невменяемые», — сказал политик. Он пояснил, что члены Демпартии на протяжении 42 дней пытались прекратить финансирование безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, напомнил Трамп, они высказывались против американской миграционной полиции и контроля на границе.

Ранее Трамп предсказал судьбу Кубы, заявив, что она будет следующей.

