Трамп сравнил демократов с Ираном, назвав их невменяемыми

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на форуме в Майами сравнил представителей Демократической партии с Ираном. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Они [демократы] в каком-то смысле напоминают мне Иран, они невменяемые», — сказал политик. Он пояснил, что члены Демпартии на протяжении 42 дней пытались прекратить финансирование безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, напомнил Трамп, они высказывались против американской миграционной полиции и контроля на границе.

Ранее Трамп предсказал судьбу Кубы, заявив, что она будет следующей.