09:50, 28 марта 2026

Президент США Трамп: Ненависть между Путиным и Зеленским достигла апогея
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Уровень ненависти между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «достиг апогея», заявил американский лидер Дональд Трамп. Трансляция его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Трамп, обращаясь к инвесторам, в очередной раз затронул тему урегулирования украинского конфликта. По словам президента США, Вашингтон «справится с этим», но происходящее он назвал «ужасным».

«Я урегулировал восемь войн, и эта должна была быть самой простой, но ненависть между Путиным и Зеленским достигла апогея», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает планы радикальной реформы НАТО по принципу pay to play, что означает «плати за игру». Предполагается, что участников альянса можно будет отстранять от участия в принятии ключевых решений, если те не доведут свои расходы на оборону до пяти процентов ВВП.

    Последние новости

    Украинский куратор подорвал задержанного в России диверсанта

    Первые обитатели Московского зоопарка вышли из спячки

    Опубликовано первое фото украинской крылатой ракеты

    Трамп отреагировал на арест одного из самых богатых спортсменов мира

    Российским мужчинам посоветовали не говорить одно слово

    Школьницу насильно подстригли и побили из-за вейпа

    В России предупредили об ответе в случае поставок Украине южнокорейского оружия

    Названы первые жертвы «ядерного шантажа» Зеленского

    Трамп заявил о достигшей апогея ненависти между Путиным и Зеленским

    Футболист сборной Украины рассказал о стыде перед всей страной после невыхода на ЧМ-2026

    Все новости
