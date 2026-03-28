Трамп заявил о достигшей апогея ненависти между Путиным и Зеленским

Президент США Трамп: Ненависть между Путиным и Зеленским достигла апогея

Уровень ненависти между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «достиг апогея», заявил американский лидер Дональд Трамп. Трансляция его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Трамп, обращаясь к инвесторам, в очередной раз затронул тему урегулирования украинского конфликта. По словам президента США, Вашингтон «справится с этим», но происходящее он назвал «ужасным».

«Я урегулировал восемь войн, и эта должна была быть самой простой, но ненависть между Путиным и Зеленским достигла апогея», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает планы радикальной реформы НАТО по принципу pay to play, что означает «плати за игру». Предполагается, что участников альянса можно будет отстранять от участия в принятии ключевых решений, если те не доведут свои расходы на оборону до пяти процентов ВВП.

