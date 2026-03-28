Участница тайского конкурса красоты лишилась зубов на сцене и попала на видео

Участница конкурса красоты в Таиланде лишилась виниров прямо на сцене. Соответствующее видео публикует издание The Looker.

«В среду на предварительном этапе конкурса «Мисс Гранд Таиланд 2026» в Бангкоке 18-летняя участница конкурса красоты Камолван Чанаго потеряла виниры», — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают «достоинство и грацию, присущие настоящей королеве красоты», в реакции конкурсантки на неожиданный казус.

Ранее обладательница титула «Мисс Ямайка» Габриэль Генри упала со сцены во время дефиле. Девушка провела в больнице четыре месяца.