The Telegraph: Нехватка собственных военных кораблей стала для Британии позором

В парламенте Британии назвали «национальным позором» нехватку у королевства собственных военных кораблей. Об этом пишет The Telegraph.

Издание обратило внимание, что Лондону для выполнения своих обязательств перед НАТО пришлось арендовать у Германии фрегат Sachsen. Правительство было вынуждено пойти на этот шаг после того, как премьер-министр Кир Стармер отправил эсминец HMS Dragon в восточное Средиземноморье для защиты базы Королевских ВВС на Кипре.

Член парламента от Консервативной партии Бен Обезе-Джекти заявил, что «у Королевского флота официально закончились корабли». «Неспособность правительства управлять надводным флотом стала национальным позором, и теперь Германия нас спасает», — посетовал политик.

Задействование HMS Dragon в военной операции привело к тому, что у британского флота осталось всего для способных передвигаться эсминца того же типа — Dauntless и Duncan. Еще три корабля — HMS Daring, Diamond и Defender — стоят в доках, ожидая модернизации проблемной силовой установки.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей. Стармер отказался выполнить эту просьбу.

В 2025 году президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для российского Военно-морского флота (ВМФ) повышение боевых возможностей. Он добавил, что этому придается первостепенное значение.