В Британии рассказали о своем национальном позоре

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:23, 28 марта 2026Интернет и СМИ

The Telegraph: Нехватка собственных военных кораблей стала для Британии позором
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

В парламенте Британии назвали «национальным позором» нехватку у королевства собственных военных кораблей. Об этом пишет The Telegraph.

Издание обратило внимание, что Лондону для выполнения своих обязательств перед НАТО пришлось арендовать у Германии фрегат Sachsen. Правительство было вынуждено пойти на этот шаг после того, как премьер-министр Кир Стармер отправил эсминец HMS Dragon в восточное Средиземноморье для защиты базы Королевских ВВС на Кипре.

Член парламента от Консервативной партии Бен Обезе-Джекти заявил, что «у Королевского флота официально закончились корабли». «Неспособность правительства управлять надводным флотом стала национальным позором, и теперь Германия нас спасает», — посетовал политик.

Задействование HMS Dragon в военной операции привело к тому, что у британского флота осталось всего для способных передвигаться эсминца того же типа — Dauntless и Duncan. Еще три корабля — HMS Daring, Diamond и Defender — стоят в доках, ожидая модернизации проблемной силовой установки.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей. Стармер отказался выполнить эту просьбу.

В 2025 году президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для российского Военно-морского флота (ВМФ) повышение боевых возможностей. Он добавил, что этому придается первостепенное значение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он лжет, это прискорбно». США обвинили Зеленского во вранье о позиции Вашингтона по Донбассу

    Трамп назвал число целей США в Иране

    Трамп сравнил демократов с Ираном

    Трамп рассказал о своих ожиданиях от переговоров с Ираном

    Никонов усомнился в отмене санкций против России во время президентства Трампа

    В Британии рассказали о своем национальном позоре

    Трамп предсказал судьбу Кубы

    В Раде заявили о высокой смертности от болезней в одном из полков ВСУ

    Трамп в шутку назвал заблокированный Ираном Ормузский пролив своим именем

    Никонов ответил на вопрос о «духе Анкориджа» по итогам визита в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok