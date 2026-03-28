21:38, 28 марта 2026Мир

В Германии призвали вывести американские войска из страны

Сопредседатель АдГ Крупалла: Войска США должны покинуть территорию Германии
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал к выводу американских войск из страны. Об этом он заявил на съезде отделения партии в Саксонии в городе Лёбау.

В уставе партии отмечается, что партия выступает за вывод всех союзнических войск, которые находятся на территории ФРГ, и их ядерного оружия. Крупалла также высказал мнение, что ФРГ необходимо играть более самостоятельную роль.

Ранее Испания осудила удары по Ирану и запретила США использовать для этой военной операции свои военные базы. Они находятся в совместном управлении, сообщил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал позицию Мадрида «ужасной». Глава Белого дома также намекнул на возможность игнорировать суверенитет союзника.

