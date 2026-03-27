Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 27 марта 2026Мир

В Иране усомнились во взаимодействии США и Израиля после ударов по ядерным объектам

Аракчи: Атаки Израиля противоречат объявленной США отсрочке по ударам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Израиль, ударив по ядерным объектам Ирана, пошел наперекор США, которые объявляли об отсрочке по ударам. На это в социальной сети X указал глава иранского МИД Аббас Аракчи, комментируя атаки еврейского государства.

«Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Атаки противоречат объявленному президентом США дедлайну для дипломатии», — написал глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что Исламская Республика потребует «высокую цену» за преступления Израиля.

Ранее Корпус стражей исламской революции предупредил о готовящихся ударах по промышленным предприятиям на Ближнем Востоке в ответ на атаки США и Израиля на иранские заводы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok