В Иране усомнились во взаимодействии США и Израиля после ударов по ядерным объектам

Аракчи: Атаки Израиля противоречат объявленной США отсрочке по ударам

Израиль, ударив по ядерным объектам Ирана, пошел наперекор США, которые объявляли об отсрочке по ударам. На это в социальной сети X указал глава иранского МИД Аббас Аракчи, комментируя атаки еврейского государства.

«Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Атаки противоречат объявленному президентом США дедлайну для дипломатии», — написал глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что Исламская Республика потребует «высокую цену» за преступления Израиля.

Ранее Корпус стражей исламской революции предупредил о готовящихся ударах по промышленным предприятиям на Ближнем Востоке в ответ на атаки США и Израиля на иранские заводы.