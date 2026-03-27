Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:58, 27 марта 2026Россия

В России указали на смещение внимания США с Украины

Пушков заявил, что Украина уже полгода не является приоритетом для США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Уже полгода Украина не является приоритетом для США. Кроме того, приоритетность республики снижается и в Европе из-за других проблем, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Украина вот уже полгода как перестала быть приоритетом для США, а теперь и у Европы появились новые энергетические заботы и проблемы», — написал сенатор. Он добавил, что Евросоюз столкнулся с серьезными вызовами, и теперь даже отложил принятие решения о полном отказе от российской нефти.

При этом Пушков подчеркнул, что несколько наиболее антироссийски настроенных европейских государств все еще поддерживают приоритетность Украины, однако уже сейчас очевидно, что Евросоюзу нужно пересмотреть свою политику в отношении России и Украины, так как этого требуют интересы Европы.

Ранее об утрате США интереса к украинскому конфликту заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok