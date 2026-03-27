В Турции заявили об утрате США интереса к украинскому конфликту

Фидан считает, что США утратили интерес к конфликту на Украине

США из-за конфликта на Ближнем Востоке потеряли интерес к украинскому конфликту. Это связано с тем, что ситуация в регионе Персидского залива наносит куда более серьезный удар по мировой экономике, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала A Haber.

«Для этого [урегулирования украинского конфликта] страны, обладающие рычагами влияния и инструментами, должны быть вовлечены в этот процесс. Это Америка, Европа и другие. США вмешались, но сейчас потеряли интерес. У Европы тоже может не быть особого желания прекращения огня», — сказал Фидан.

Он добавил, что операция США и Израиля против Ирана оказала большее влияние на ситуацию в мире, чем конфликт на Украине, который длится уже несколько лет. Как пояснил дипломат, это связано с тем, что от этого региона зависят энергетические рынки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча Украины, США и России пока не запланирована.