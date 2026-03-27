В США высказались о якобы вмешательстве России в конфликт на Ближнем Востоке

Рубио заявил, что Россия никак не мешает проведению операции против Ирана

США не видят, чтобы Россия как-либо вмешивалась и мешала проведению операции против Ирана. На это указал американский госсекретарь Марко Рубио, его цитирует ТАСС.

По его словам, Москва не предпринимает никаких действий относительно Ирана, которые хоть как-то могли бы помешать проведению операции или же отразиться на ее эффективности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе деталей переговоров, которые якобы ведут США и Иран, но приветствует любые попытки прекратить конфликт.