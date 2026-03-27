В Венгрии указали на желание Зеленского принимать участие в выборах по всему миру

Орбан: Зеленский хочет участвовать во всех выборах, кроме украинских

Президент Украины Владимир Зеленский желает принять участие во всех выборах, кроме украинских. На это указывает то, что он вмешивается в избирательный процесс в Венгрии, а ранее делал то же самое и с американскими выборами. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня украинцы помогают всем усилиям оппозиции в формировании дружественного Украине правительства в Венгрии. Зеленский баллотируется на выборах в Венгрии. Из вчерашних новостей я вижу, что деньги из Украины отправлялись даже на американские президентские выборы», — сказал политик.

Он также добавил, что Киев сделал из Венгрии «зону операций спецслужб», и пообещал, что если правящая партия победит на предстоящих выборах, то этому придет конец.

Ранее стало известно, что в США готовят законопроект о наказании Венгрии за блокировку помощи Киеву.