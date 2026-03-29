Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:39, 29 марта 2026Россия

Беспилотники ВСУ совершили ночную атаку на Ленинградскую область

Губернатор Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 27 беспилотников
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ночью в воскресенье, 29 марта, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили налет на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале на платформе Мах.

«Сбито 27 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга», — написал он. До этого от главы Ленобласти поступала информация о семи БПЛА, сбитых в небе над областью.

Другие подробности и детали налета пока не приводятся. Пострадавших нет, отметил Дрозденко.

Отражение атаки сейчас продолжается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю и убил местного жителя. Очевидцы попытались своими силами потушить образовавшееся пламя, однако в этот момент беспилотник повторно атаковал машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД сделали заявление из-за действий спецслужб США. На россиян активизировали «охоту» по всему миру

    Иностранные наемники ВСУ пропали на одном направлении СВО

    В Кремле отреагировали на визит депутатов Госдумы в США

    Беспилотники ВСУ совершили ночную атаку на Ленинградскую область

    На Западе рассказали о разочаровавшем Европу провале Украины

    Россиян предупредили о штрафе за выбивание ковров

    Трамп раскрыл помощникам планы по войне с Ираном

    В Конгрессе США жестко ответили на критику после визита делегации России

    Иран захотел выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

    Синоптик прокомментировала слухи о снеге в Москве перед Пасхой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok