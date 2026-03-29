01:29, 29 марта 2026Россия

Дрон ВСУ ударил по автомобилю и убил россиянина

Губернатор Гладков: В Грайвороне мирный житель погиб при ударе беспилотника
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области. В результате атаки погиб мирный житель, о чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, удару FPV-дрона подвергся город Грайворон. Из-за налета загорелся автомобиль, жители пытались самостоятельно потушить пламя, однако в это время случилась повторная атака вражеского беспилотника.

В итоге погиб мужчина. «Приношу искренние соболезнования семье погибшего», — написал Гладков.

Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что три человека пострадали из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. В районе хутора Церковный местный житель получил множественные осколочные ранения. Ранены также оказались женщина и мужчина из села Чайки Белгородского округа.

    Последние новости

    «Важнейший» самолет США оказался поврежден при ударе Ирана

    Между попыткой взрыва в Париже и конфликтом на Ближнем Востоке увидели связь

    В США спрогнозировали дальнейший ход войны с Ираном

    США задумались направить еще 10 тысяч военных для операции в Иране

    Президент Польши жестко раскритиковал ЕС

    Дрон ВСУ ударил по автомобилю и убил россиянина

    Москвичке привезли шаурму с пеплом и запахом сигарет

    На Украине отвергли ультиматум США

    Раскрыты новые данные о пораженных США целях в войне с Ираном

    В США заявили об «отчаянии» из-за Ирана и России

    Все новости
