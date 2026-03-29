Дрон ВСУ ударил по автомобилю и убил россиянина

Губернатор Гладков: В Грайвороне мирный житель погиб при ударе беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области. В результате атаки погиб мирный житель, о чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, удару FPV-дрона подвергся город Грайворон. Из-за налета загорелся автомобиль, жители пытались самостоятельно потушить пламя, однако в это время случилась повторная атака вражеского беспилотника.

В итоге погиб мужчина. «Приношу искренние соболезнования семье погибшего», — написал Гладков.

Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что три человека пострадали из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. В районе хутора Церковный местный житель получил множественные осколочные ранения. Ранены также оказались женщина и мужчина из села Чайки Белгородского округа.