08:34, 29 марта 2026

Беженка сообщила о вербовке молодежи из Финляндии в ряды ВСУ

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

В центре Хельсинки на регулярной основе проводятся мероприятия по вербовке молодых людей, чтобы они вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности журналистам РИА Новости раскрыла финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

По ее словам, в финской столице есть огромный центр Камппи, где периодически собираются представители различных организаций. «Иногда религиозные, там стоят, набирают себе каких-то людей. И есть с армией. Они мотивируют людей, например, вступить в армию или почему нужна армия, там листовки всякое прочее», — отметила общественница.

Райски акцентировала свое внимание на методике работу вербовщиков в Кампли. Она отметила, что при личных беседах у юношей выясняют отношение к ситуации на Украине, и готовы ли молодые люди пойти воевать против России. Ее наблюдения свелись к выводу о том, что многие собеседники после разговоров с вербовщиками дают свое согласие.

Как рассказала активистка, молодые отвечают положительно на вопрос о готовности пойти в ВСУ, поскольку «промыты СМИ».

Ранее 25-летний колумбийский наемник заявил, что оказался завербован в украинскую армию через ролики в TikTok. Он купился на уловку под предлогом предоставления бесплатных авиабилетов.

