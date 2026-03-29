Дерипаска сравнил конфликт на Ближнем Востоке с временами коронавируса

Дерипаска: Последствия конфликта на Ближнем Востоке будут хуже пандемии COVID-19

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке могут быть хуже времен пандемии COVID-19. Его слова передает автор ИС «Вести» Павел Зарубин.

По словам Дерипаски, война на Ближнем Востоке будет еще долго отражаться на экономике. По негативному исходу он сравнил ее с коронавирусом, при этом признав, что пандемия была не так плоха для мировых рынков.

«Нам нужно это использовать для того, чтобы раздвинуть те рамки, в которые нас загнали, да, и обеспечить приемлемые темпы экономического роста», — объяснил он.

Ранее Дерипаска говорил, что операция Израиля и США против Ирана не принесет России ничего хорошего, даже с учетом временного роста цен на нефть и газ, а также возможности ослабления санкционного режима. Предприниматель добавил, что высокие цены на энергоресурсы приведут к замедлению мировой экономики, а это значит, что интерес к остальному российскому экспорту снизится.