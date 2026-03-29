Экс-форвард сборной Аргентины назвал бывшего игрока «Зенита» наследником Месси

Аргентинский игрок Савиола назвал экс-футболиста «Зенита» наследником Месси

Экс-форвард сборной Аргентины Хавьер Савиола назвал бывшего игрока «Зенита» Леандро Паредеса наследником Лионеля Месси на позиции капитана национальной команды. Его слова приводит Marca.

«Паредес — настоящая личность. Это игрок, который доказывал свою состоятельность на протяжении нескольких лет и может стать потрясающим капитаном», — сказал Савиола.

Также известный в прошлом игрок высказался относительно других кандидатов на позицию капитана аргентинской сборной. «Хулиан Альварес, Нико Тальяфико, Эмилиано Мартинес. Думаю, вот такие игроки должны быть примером», — подытожил Савиола.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Никарагуа сравнил российскую команду с аргентинцами. По его словам, подопечные Валерия Карпина могут состязаться с действующими чемпионами мира.

Паредес выступал за Зенит с 2017 по 2019 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга он провел 61 матч, в которых забил 10 мячей и сделал 16 результативных передач.