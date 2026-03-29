Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:54, 29 марта 2026

Экс-форвард сборной Аргентины назвал бывшего игрока «Зенита» наследником Месси

Аргентинский игрок Савиола назвал экс-футболиста «Зенита» наследником Месси
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экс-форвард сборной Аргентины Хавьер Савиола назвал бывшего игрока «Зенита» Леандро Паредеса наследником Лионеля Месси на позиции капитана национальной команды. Его слова приводит Marca.

«Паредес — настоящая личность. Это игрок, который доказывал свою состоятельность на протяжении нескольких лет и может стать потрясающим капитаном», — сказал Савиола.

Также известный в прошлом игрок высказался относительно других кандидатов на позицию капитана аргентинской сборной. «Хулиан Альварес, Нико Тальяфико, Эмилиано Мартинес. Думаю, вот такие игроки должны быть примером», — подытожил Савиола.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Никарагуа сравнил российскую команду с аргентинцами. По его словам, подопечные Валерия Карпина могут состязаться с действующими чемпионами мира.

Паредес выступал за Зенит с 2017 по 2019 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга он провел 61 матч, в которых забил 10 мячей и сделал 16 результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok