Тренер сборной Никарагуа сравнил россиян с чемпионами мира

Тренер сборной Никарагуа сравнил россиян с командой Аргентины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Никарагуа Отониэль Оливас сравнил россиян с командой Аргентины, которая является чемпионом мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы играли с США, Аргентиной, поэтому могу сказать, что Россия обладает экстраординарным уровнем и может состязаться с этими сборными. Мы же еще далеки от подобного уровня, поэтому это отличный шанс для нас, чтобы развиваться», — сказал Оливас.

Также наставник сборной Никарагуа одобрил идею ответного матча с россиянами у себя на родине. «Если сборная России заинтересована, будем надеяться, что получится организовать. Для нас нет ничего лучше, чем играть матчи с соперниками такого уровня», — добавил Оливас.

Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1. Следующим соперником команды Валерия Карпина станет сборная Мали. Россияне сыграют с ней 31 марта в Санкт-Петербурге, поединок начнется в 20:00 по московскому времени.