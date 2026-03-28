Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:36, 28 марта 2026

Тренер сборной Никарагуа сравнил россиян с чемпионами мира

Владислав Уткин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Никарагуа Отониэль Оливас сравнил россиян с командой Аргентины, которая является чемпионом мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы играли с США, Аргентиной, поэтому могу сказать, что Россия обладает экстраординарным уровнем и может состязаться с этими сборными. Мы же еще далеки от подобного уровня, поэтому это отличный шанс для нас, чтобы развиваться», — сказал Оливас.

Также наставник сборной Никарагуа одобрил идею ответного матча с россиянами у себя на родине. «Если сборная России заинтересована, будем надеяться, что получится организовать. Для нас нет ничего лучше, чем играть матчи с соперниками такого уровня», — добавил Оливас.

Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1. Следующим соперником команды Валерия Карпина станет сборная Мали. Россияне сыграют с ней 31 марта в Санкт-Петербурге, поединок начнется в 20:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok