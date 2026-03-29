00:48, 29 марта 2026

Фермер сделал жуткую находку во время работ на участке

The Sun: В Китае фермер выкопал ямс в форме человеческой руки
Марина Совина
Фото: Stringer (CHINA) / Reuters

В Китае фермер сделал жуткую находку во время работ на своем участке — он выкопал ямс в форме человеческой руки. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина обнаружил в земле ямс, по форме напоминавший кисть — с «пальцами», «ногтями» и даже очертаниями ладони. Как утверждает фермер, сначала он испугался, поскольку решил, что обнаружил часть человеческого тела.

После этого китаец выкопал еще несколько клубней и убедился, что это разновидность ямса. Фото разместил в интернете родственник мужчины, после чего они быстро разлетелись по соцсетям. На ферму начали приезжать люди, чтобы сделать снимок с «рукой».

Семье фермера стали поступать предложения о покупке необычного ямса, однако мужчина пока не планирует продавать находку.

Ранее в штате Северная Каролина, США, домашняя собака нашла бедренную кость и привела полицию к останкам пропавшего человека. Собака сделала жуткую находку 14 октября, и ее хозяйка Патриция Аптон сразу сообщила об этом полицейским.

    Последние новости

    «Важнейший» самолет США оказался поврежден при ударе Ирана

    Фермер сделал жуткую находку во время работ на участке

    В США не одобрили шаг Украины против России

    Израильских летчиков уличили в имитации мощных ударов над Бейрутом

    Google перепутала Белый дом с островом Эпштейна

    Москвичам сообщили об аномальной погоде в начале апреля

    Над российским городом прогремели сильные взрывы

    Хуситы поставили Израилю ультиматум

    Россиянин выиграл миллион рублей со ставки

    Стало известно о конфискации многомиллионного состояния умершего экс-мэра Вологды

    Все новости
