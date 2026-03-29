Фермер сделал жуткую находку во время работ на участке

The Sun: В Китае фермер выкопал ямс в форме человеческой руки

В Китае фермер сделал жуткую находку во время работ на своем участке — он выкопал ямс в форме человеческой руки. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина обнаружил в земле ямс, по форме напоминавший кисть — с «пальцами», «ногтями» и даже очертаниями ладони. Как утверждает фермер, сначала он испугался, поскольку решил, что обнаружил часть человеческого тела.

После этого китаец выкопал еще несколько клубней и убедился, что это разновидность ямса. Фото разместил в интернете родственник мужчины, после чего они быстро разлетелись по соцсетям. На ферму начали приезжать люди, чтобы сделать снимок с «рукой».

Семье фермера стали поступать предложения о покупке необычного ямса, однако мужчина пока не планирует продавать находку.

