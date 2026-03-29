ФНС назвала рискующие столкнуться с блокировкой счетов группы

ФНС: Блокировка счетов за непредоставление деклараций грозит предпринимателям

Предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой грозит блокировка счетов за непредоставление налоговых деклараций. Об этом предупредила Федеральная налоговая служба (ФНС) в своем канале в мессенджере MAX.

«Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода», — предупредили в ФНС.

В службе назвали группы, рискующие столкнуться с блокировкой счетов: индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, организации и иные лица, занимающиеся частной практикой.

В Госдуме ранее предлагали ввести в России практику компенсации ущерба пострадавшим от необоснованной блокировки счетов, в том числе регламентировав ее снятие не более чем через три часа после того, как ситуация прояснится.