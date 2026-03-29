Экономика
21:05, 29 марта 2026Экономика

ФНС назвала рискующие столкнуться с блокировкой счетов группы

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой грозит блокировка счетов за непредоставление налоговых деклараций. Об этом предупредила Федеральная налоговая служба (ФНС) в своем канале в мессенджере MAX.

«Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода», — предупредили в ФНС.

В службе назвали группы, рискующие столкнуться с блокировкой счетов: индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, организации и иные лица, занимающиеся частной практикой.

В Госдуме ранее предлагали ввести в России практику компенсации ущерба пострадавшим от необоснованной блокировки счетов, в том числе регламентировав ее снятие не более чем через три часа после того, как ситуация прояснится.

    Последние новости

    На новых спутниковых снимках подбитого Boeing E-3 Sentry заметили важную деталь

    В Иране раскрыли возможный план Трампа относительно военной операции в стране

    Эстонцы захотели уехать из страны из-за одной проблемы со стороны Украины

    В Британии предупредили о риске возникновения «второй Белоруссии»

    США предрекли полный провал в случае проведения наземной операции в Иране

    Экс-форвард сборной Аргентины назвал бывшего игрока «Зенита» наследником Месси

    Подполье сообщило об ударе «Кинжалами» по подземной инфраструктуре ВСУ

    Президент Финляндии подтвердил падение украинского дрона на территории страны

    Над российским городом прогремело более десяти взрывов

    Российские военные подошли к ключевому узлу обороны ВСУ

    Все новости
