Футболист ЦСКА Глебов стал одним из самых быстрых игроков мира

Футболист ЦСКА Глебов стал одним из самых быстрых в мире в возрасте до 21 года

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов стал одним из самых быстрых игроков мира в возрасте до 21 года. Об этом сообщает сайт Международного центра спортивных исследований в футболе.

В среднем за матч Глебов совершает 13,1 ускорения. Лидером по этому показателю является полузащитник «Лиона» Афонсу Морейра (13,5), второе место занимает форвард бельгийского клуба «Ла-Лувьер» Джеффри Африйе (13,3).

Ранее Глебов рассказал, что мечтает съездить в США. Среди городов, которые он хотел бы посетить, значатся Лос-Анджелес, Майами и Нью-Йорк.

Глебову 20 лет. Он является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов.