Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:18, 11 февраля 2026Спорт

Футболист ЦСКА рассказал о мечте попасть в Америку

Футболист ЦСКА Глебов рассказал, что хотел бы отправиться в путешествие по США
Владислав Уткин

Фото: Иван Водопьянов / РИА Новости

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о мечте попасть в Америку. Его слова приводит «Советский Спорт».

«В Америку очень хочется. В любой город бы сгонял — Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами. Можно взять машину и проехать всю Америку, от начала до конца», — сказал Глебов. Футболист добавил, что с детства мечтает посетить «Диснейленд».

Кроме того, 20-летний полузащитник рассказал, что у него были мысли о поездке в Англию. В данный момент он не планирует туда ехать из-за сложностей в получении визы.

В текущем сезоне Глебов провел 23 матча в составе ЦСКА, в которых забил шесть голов и сделал три результативных передачи. Красно-синие по итогам первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) занимают четвертое место, у них 36 очков в 18 матчах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Гоблин рассказал об удивившем его эротическом телеканале

    Москвичка завела кошек и попала в психбольницу

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    Заявления о сроках войны Европы с Россией объяснили

    Раскрыто состояние пострадавших при нападении на российский техникум

    Рита Дакота пришла на голливудскую премию в дешевом платье

    Названы неожиданные причины повышенного газообразования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok